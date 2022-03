Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Lindner/Tank-Rabatt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Lindner/Tank-Rabatt:

"Lindners Tank-Rabatt riecht nach viel Bürokratie. Immerhin: Der in Europas größter Krise bisher so kleinkrämerisch handelnde Finanzminister bewegt sich. Doch darf es bei Mini-Schrittchen nicht bleiben. Nicht nur Verbraucher drohen die horrenden Energiepreise zu erdrosseln. Panik herrscht auch in den Unternehmen. Zehntausende Betriebe sind gefährdet, wenn Berlin nicht auch für sie ein Rettungspaket schnürt. Ob es den Grünen gefällt oder nicht: Die Ampel muss an die Ökosteuer, die Energie-Steuer und die CO2-Steuer ran, sie aussetzen, weil bereits die bisherige Energieverteuerung für die erwünschte Klima-Lenkungswirkung sorgt. Sie muss die Kohlekraftwerke, wenn möglich auch die letzten Atommeiler länger laufen lassen und den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen. Und die FDP wird sich von der Fiktion der schwarzen Null lösen müssen. Alle Regierungsparteien müssen bei der Energiewende jetzt über ihren Schatten springen und Vernunft vor Ideologie setzen."/yyzz/DP/nas