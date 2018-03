Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Kreml/Mordanschlag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Kreml/Mordanschlag:

"Die versuchte Ermordung zweier in Großbritannien lebender Bürger durch ein Nervengift aus russischer Produktion ist ein gravierender Vorgang.



Der Anschlag hat nicht nur das Zeug, das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen nachhaltig zu vergiften, sondern auch das Ansehen des Landes weltweit zu beschädigen. Nicht mal einem abgebrühten Spieler wie Putin kann daran gelegen sein, in eine Reihe mit kriminellen Regimen wie jenem in Nordkorea gestellt zu werden. Niemand, auch nicht der hartgesottenste Fifa-Funktionär, käme wohl auf die Idee, dort eine Fußball-WM zu veranstalten. Kein Wunder, dass man in Russland - und auch im Deutschen Fußballbund - gerade etwas nervös wird."/yyzz/DP/edh