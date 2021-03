Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Inzidenzzahlen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Inzidenzzahlen

Mittelfristig wird man die starre Orientierung an der Inzidenz hinterfragen müssen.



Je weiter Impfungen sowie Schnell- und Selbsttests voranschreiten, desto weniger scheint der Wert als alleiniger Gradmesser geeignet. Denn die Zahlen werden steigen - zum einen leider wegen der Mutationen und der Zunahme von Kontakten durch Lockerungen. Zum anderen aber dürfte sich auch die rasant zunehmende Zahl der Schnelltests auswirken, vor allem in Schulen. Asymptomatische Fälle, die früher unentdeckt blieben, werden nun bemerkt. Würde die bessere Teststrategie zurück in den Lockdown führen, wäre das jedoch das Gegenteil des eigentlichen Ziels./zz/DP/zb