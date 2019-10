Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Grüne/Klimapaket

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Grüne/Klimapaket:

"Die Klimadebatte radikalisiert sich.



Zwischen jenen, die den menschengemachten Teil des Klimawandels pauschal ignorieren, und den Weltuntergangstrommlern, die wie Greta die Welt in Panik versetzen wollen, bleibt immer weniger Platz für Augenmaß. Nur Hartgesottene werden bestreiten, dass dem reichen Industrieland Deutschland eine Verantwortung zukommt, sich fürs Klima zu engagieren. Das kann es angesichts seines geringen eigenen Beitrags zu den globalen CO2-Emissionen am besten, indem es eine Klimawende bewerkstelligt, die wegen ihres Erfolgs weltweit kopiert wird. Mit grünen Verbots- und Verteuerungsarien wird es kaum gelingen, die Menschen zum Mitmachen zu animieren. Denn sie münden in eine Zweiklassengesellschaft, in der die Ärmeren verzichten müssen, während die anderen sich freikaufen."/ra/DP/he