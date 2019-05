Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Grüne

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Grüne:

"Die Grünen waren bis jetzt die hippe Partei der Jungen und der Städter.



Vorlaut, idealistisch und bisweilen ein wenig unerwachsen. Der historische Wahlerfolg vom Sonntag aber hat etwas mit der Partei gemacht: Sie ist jetzt die zweitstärkste Kraft im Lande. In der Demokratie heißt das: Die Grünen sind ab sofort die Reserve-Kanzlerpartei. Trotzdem sträubt sich Grünen-Chef Habeck mit Händen und Füßen dagegen, dass seine Partei einen Spitzenkandidaten benennen soll. Die Grünen wollen die Macht, aber zugleich weiter so tun, als wollten sie nur ein wenig mitspielen. Das ist unehrlich. Habeck weiß, dass in dem Moment, in dem die Bürger die Grünen als mögliche Kanzlerpartei wahrnehmen, auch die Erwartungen wachsen: Die Kosten von Klimarettung und ungezügelter Migration zu verschweigen, geht dann nicht mehr."/yyzz/DP/he