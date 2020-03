Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Griechenland /Migranten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Griechenland /Migranten:

"Gäbe es ein Drehbuch für die originalgetreue Wiederholung der Flüchtlingskrise von 2015, dann müsste man exakt das machen, was Grünen-Chefin Annalena Baerbock von der Kanzlerin fordert: Grenzen öffnen, eine "Koalition der Willigen" schmieden und die zehntausenden Migranten, die an der griechisch-türkischen Grenze ausharren, auf Europa verteilen.



Der Vorschlag ist unredlich: Für die "humanitäre Geste" sind mal wieder die Deutschen zuständig, für die Abwehr der dadurch ausgelösten Massenmigration Richtung Griechenland aber die dortigen Sicherheitskräfte, auf die man einprügelt, wenn es Verletzte oder gar Tote an der Grenze gibt. Wer Migranten heute Hoffnungen macht, die Europa niemals wird erfüllen können, beteiligt sich an Erdogans grausamem Spiel."/zz/DP/nas