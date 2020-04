Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Exit-Strategie/Österreich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Exit-Strategie/Österreich:

"Das Beispiel Österreich zeigt: Der Kampf gegen das Virus ist zu gewinnen.



Doch der Weg zurück in die Normalität ist lang und mühsam. Immerhin: Kleinere Läden sowie Bau- und Gartenmärkte dürfen bald wieder öffnen, Einkaufszentren und Friseure sollen am 1. Mai folgen. In Bayern, das sich eng am Vorbild Österreich orientiert, könnte es mit etwas Zeitverzug ähnlich kommen; Ministerpräsident Söder muss sich dazu bald erklären. Es ist wichtig, den Stillstand zu überwinden und den Menschen eine Perspektive zu geben. Politiker dürfen nicht, so wie in Ungarn, dem Rausch des Durchgriffs erliegen; sie sollten sich auch nicht von der Panikstimmung anstecken lassen, die zum Beispiel der Chef des Robert-Koch-Instituts mit seiner Warnung vor "italienischen Zuständen" in Deutschland verbreitet."/DP/fba