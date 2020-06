Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Esken/Rassismus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Esken/Rassismus:

"Immerhin: Zwei volle Wochen hat es gedauert, bis die SPD denselben Rassismus, der in den USA zum Tod von George Floyd geführt hat, nun auch in deutschen Polizei ausfindig gemacht haben will.



Den mag es an der einen oder anderen Stelle geben, und es ist gut, wenn Kollegen und Vorgesetzte die Geschehnisse in den USA zum Anlass nehmen, auch bei uns künftig noch genauer hinschauen. Aber für den von Esken leichterdings unterstellten systemischen Rassismus bei den Sicherheitskräften gibt es keine Belege. Den Skandal, den die wieder mal hoch zu Ross herbeigaloppierende Genossenchefin bekämpfen will, gibt es zunächst vor allem in der Vorstellungswelt einer Politikerin, die als selbst ernanntes Mitglied der Antifa dem Staat und seinen Kräften jede Schlechtigkeit zutraut."/yyzz/DP/he