Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu EZB/Weidmann

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" über die Personaldebatte um Bundesbankpräsident Jens Weidmann:

"Bundesbankchef Jens Weidmann wird 2019 nicht Nachfolger von Mario Draghi als Chef der Europäischen Zentralbank - weil die Kanzlerin ihn als geldpolitischen "Falken" in Südeuropa für nicht vermittelbar hält.



Ehrlicher wäre es zu sagen, dass es die deutsche Stabilitätspolitik ist, die den Italienern, Franzosen, Griechen und Spaniern nicht vermittelbar ist. Sie brauchen Nullzinsen, damit ihnen die Staatsschulden nicht um die Ohren fliegen. Das also ist aus dem Versprechen geworden, der Euro werde so hart sein wie die D-Mark. In Wahrheit schichtet Europa massiv Geld von den Gläubigern zu den Schuldnern um. Den Preis zahlen die Sparer. Und Weidmann selbst, der sich ebenso wie einst sein Vorgänger Axel Weber von der Kanzlerin im Stich gelassen sieht."/yyzz/DP/tos