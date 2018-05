Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Dobrindt/Ankerzentren

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Dobrindt/Ankerzentren:

"Mit verbalen Grobheiten kommt die CSU vielleicht dem Ziel eines Wahlsiegs in Bayern näher, aber nicht der Lösung des - von Dobrindt zutreffend beschriebenen - Problems eines dysfunktionalen, mit Abschiebungen hoffnungslos überforderten Staates.



Schrille Klagen helfen ebenso wenig weiter wie leere Abschiebe-Versprechen der Kanzlerin. Im Gegenteil: Beides lässt das Vertrauen der Bürger in Staat und Asylrecht immer weiter erodieren. Nötig sind konkrete Maßnahmen. Die SPD darf sich ruhig über Dobrindt empören, aber sie sollte parteitaktische Spielchen zur Verhinderung der vereinbarten Ankerzentren unterlassen, wenn sie nicht zur Splitterpartei schrumpfen will. Und die Grünen dürfen sich gerne auf die Polizei berufen, die Ankerzentren ablehnt, aber nur, wenn sie dafür bitteschön auch den polizeilichen Alternativvorschlag akzeptieren: Abweisung illegaler Migranten schon an den Binnengrenzen, die dazu wieder gesichert werden müssen."/yyzz/DP/he