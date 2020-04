Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Coronabonds

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Corona-Bonds:

"Das von der Viruskrise schwer gezeichnete Italien hat europäische Anteilnahme und Hilfe verdient.



Ob das aber gleich in Form von "Coronabonds", also der Vergemeinschaftung europäischer Schulden, geschehen muss, daran hat sogar der von der SPD gestellte Bundesfinanzminister Olaf Scholz seine Zweifel. Zu Recht. Gemeinsame Schulden zerstören den Anreiz, solide zu wirtschaften, weil im Zweifel das Kollektiv für die Folgen geradezustehen hat. Deshalb sind schnell abrufbare Hilfen aus dem bestehenden Rettungsschirm ESM vernünftiger, weil sie den Schuldner nicht aus der Haftung für sein Tun entlassen. Jeder ahnt, dass die Coronabonds wohl nur der Türöffner für den Einstieg in eine umfassende und irreversible Transferunion wären."/yyzz/DP/nas