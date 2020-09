Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona/Drosten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merku" zu Corona/Drosten:

"Christian Drosten ist Deutschlands führender Virologe.



Er hat als erster die Coronawelle vorhergesagt, viele Bürger vertrauen seinem Wort. Entsprechend schockiert reagierten viele auf seine Aussage, die Pandemie gehe in Deutschland erst richtig los. Erst später räumte Drosten ein, dass er seine - als brandaktuell verkaufte - Warnung schon vor vielen Wochen ausgesprochen hat. Zu einer Zeit also, als viele Bundesbürger, anders als heute, noch recht sorglos waren. Solche Unsauberkeiten kosten Vertrauen. Was wir brauchen, sind Achtsamkeit und Verantwortung füreinander, aber keine Panik. Auch Markus Söder sollte seine Worte vorsichtiger wägen. Wer wie er von einer anrollenden "Corona-Schockwelle" spricht, redet den Ausnahmezustand, den wir verhindern müssen, erst herbei. Auch Angst macht krank."