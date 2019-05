Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu CDU/Annegret Kramp-Karrenbauer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu CDU/Annegret Kramp-Karrenbauer:

"Die ungelöste Kanzlerfrage überlagert und belastet derzeit alle sachpolitischen Überlegungen in Berlin.



In der CO2-Steuerdebatte etwa zeigt sich die CDU schwach und orientierungslos. Das ist ein Problem nicht nur für Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern für das ganze Land. Deutschland leistet sich eine gelähmte Führung, während es in den Abschwung taumelt. Die Konjunkturprognosen tendieren steil abwärts; die öffentlichen Kassen sind nach vielen fetten Jahren geplündert; der Autoindustrie weht der Wind eisig ins Gesicht; die Energiewende droht zu scheitern. Der Politik-Betrieb muss begreifen, dass es nicht mehr reicht, Deutschland nur zu verwalten. Es ist Zeit für einen Weckruf. Wenn Angela Merkel dafür nicht mehr die Kraft hat, sollte sie das Amt abgeben. Das wäre souverän."