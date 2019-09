Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu CDU

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu CDU:

"Der relative Erfolg des sächsischen CDU-Kümmerers Michael Kretschmer zeigt: Wähler wollen Macher, die nicht ausgrenzen, sondern zuhören.



Und die danach die Ärmel hochkrempeln. Das gilt nicht nur im Osten, sondern in ganz Deutschland, dessen Wirtschaft unübersehbar vor einem tief greifenden Umbruch steht. Dass die mit Pleiten, Pech und Pannen in ihr Amt gestartete CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer diesen Machertyp verkörpert, glauben wahrscheinlich nicht mal mehr ihre Anhänger. Die CDU hat Bessere. Nicht nur Friedrich Merz. Sondern auch den mit Tatkraft überzeugenden Gesundheitsminister Jens Spahn. Er hat das Zeug, auch Konservative wieder für die Union zu begeistern. Wenn AKK nach dem Debakel in Ostdeutschland ein "Weiter so" nicht will, sollte sie bei sich selbst anfangen."/zz/DP/nas