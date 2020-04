Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Briten/Corona

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Briten/Corona:

"Als hätte es angesichts von 708 Toten an einem einzigen Tag noch eines letzten Beweises für die dramatische Lage Großbritanniens in der Corona-Krise bedurft, hat nun sogar die Queen ihre traditionelle Zurückhaltung in der Tagespolitik aufgegeben und sich zur besten Sendezeit an ihr Volk gewandt.



Ihr historischer Appell an Disziplin und Durchhaltevermögen der Briten ist die königliche Antwort auf den verheerenden Schlingerkurs ihrer Regierung, die viel zu spät bereit war, die Größe der Herausforderung durch die Pandemie anzuerkennen."/yyzz/DP/nas