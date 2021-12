Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Baerbock/China

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Baerbock/China:

"Annalena Baerbock will nicht zu den Olympischen Spielen nach China reisen. Billige Symbolpolitik nennen das die zahlreichen Kritiker der neuen grünen Außenministerin. Doch eine Alternative haben auch sie nicht anzubieten. Denn wie schändlich wäre erst das andere Symbol? Chinas Führung wirft Hongkongs Demokratiebewegung ins Gefängnis, droht Taiwan mit Krieg, steckt Minderheiten in Umerziehungslager, erpresst Handelspartner der Volksrepublik - und unsere Politiker sollen in Peking brav ihren Kotau machen und als willige Claqueure das böse Treiben auch noch beklatschen? Für Xi Jinping, den Staatschef auf Lebenszeit, wäre das der ultimative Beweis, dass dem Westen der Mut fehlt, sich dem Versuch der neuen Supermacht China zu widersetzen, der Welt ihre Regeln zu diktieren."/kkü/DP/he