Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zur SPD

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zur SPD:

"Aus der Not heraus hat die verbliebene Parteiführung sich diesmal entschieden, mit einem Prinzip zu brechen, das zum Niedergang der SPD beigetragen hat.



Es ist das Prinzip, mit dem - ohne vorherige Einbindung der Mitglieder - der Parteivorsitz im Hinterzimmer stets schnell an den nächsten in der Reihe weitergereicht worden ist. Als wäre er ein Wanderpokal, den jeder einmal in die Hand nehmen darf, der in SPD-Führungsgremien lange genug darauf gewartet hat. Damit soll Schluss sein. Das ist höchste Zeit. Den Menschen reicht es nicht mehr, wenn sie als Parteimitglied nur dazu da sind, in der Fußgängerzone Flyer und Kugelschreiber zu verteilen. Sie wollen nicht nur brav das beklatschen, was andere ausgekungelt haben."/ra/DP/he