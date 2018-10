Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zum Sachverständigenrat

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zum Sachverständigenrat:

"Als Gremium von Experten will der Sachverständigenrat gegenüber Laien geschlossen auftreten, als eine Instanz des Recht-Habens, um seiner Sicht der Dinge auch Gewicht zu verleihen.



Unterminiert wird diese Autorität, wenn der Rat der Wirtschaftsweisen sich nicht einig werden kann. Widerspruch sät Zweifel in die Eindeutigkeit und damit in die Wahrheit seiner Aussagen. Doch diese Eindeutigkeit ist in der Ökonomie oft nicht zu haben. Und daher ist es besser, der Sachverständigenrat dient künftig - vielleicht mehr als bisher - als Schauplatz der wissenschaftlichen Auseinandersetzung verschiedener Denkrichtungen, als dass er die Existenz einer ökonomischen Wahrheit vorspiegelt, die es in Wahrheit gar nicht gibt."/DP/jha