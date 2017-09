Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zum Brexit

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zum Brexit:

"Die EU hat von Anfang an deutlich gemacht, dass die Eintrittskarte zum Binnenmarkt mit den vier Grundfreiheiten für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen verknüpft ist.



Letzteres aber will Großbritannien nicht akzeptieren, kündigte den Austritt aus Binnenmarkt und Zollunion aus. Nun aber klingt es so, als wolle sich das Vereinigte Königreich die Vorteile des EU-Markts sichern, ohne dafür seine Beiträge zu leisten. Dies kann und wird die Gemeinschaft nicht zulassen. Den britischen Wählern weiter vorzugaukeln, dass dies nur eine Frage des Verhandlungsgeschicks sei, ist hanebüchen."/yyzz/DP/he