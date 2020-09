Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zum Brexit

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zum Brexit

Ausgerechnet in London, dieser früher geopolitisch so wachen Stadt, werden heute mögliche globale Fernwirkungen der eigenen Politik ignoriert.



Begreift niemand, wie schädlich es wäre, wenn Ende dieses Jahres weltweit die Nachricht von einem chaotischen Brexit die Runde machte? Es geht um mehr als den möglichen wirtschaftlichen Schaden, den die Europäer beiderseits des Ärmelkanals einander zufügen könnten. Es geht leider um das Ende des Modells Europa. Autokraten rund um den Globus würden sich lachend auf die Schenkel schlagen: Seht her, das Denken in den Kategorien von Nationalismus und Abschottung hat endgültig alle ökonomische Vernunft besiegt; Europa selbst, das so fortschrittlich sein wollte, führt es uns nun vor./yyzz/DP/zb