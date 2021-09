Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu von der Leyen und EU

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu von der Leyen und EU:

"Die EU strahlt neues Selbstbewusstsein aus, und sie hat dafür auch gute Gründe.



Die Corona-Bilanz zum Beispiel fällt besser aus als anfangs gedacht. Die Impfquote unter den 440 Millionen EU-Bürgern liegt höher als in den zunächst als Vorbild gefeierten USA. Die EU ist in der Corona-Krise auch nicht ökonomisch kollabiert, sondern meldet inzwischen Wachstumsraten über den Erwartungen. Eine Stabilisierung der Arbeitsmärkte durch Sozialfonds hat geholfen, etwa in Spanien und Italien Dramen wie nach der Finanzkrise 2009 zu verhindern. Das engere Zusammenrücken der EU-Staaten macht auch im Rest der Welt Eindruck. Nachdem die internationalen Finanzmärkte früher oft gegen Europa spekuliert haben, gelten jetzt die neuen Green Bonds der EU zur Finanzierung eines klimagerechten Neustarts als attraktive Anlage."