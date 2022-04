Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Russland

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Russland:

"Derzeit ist der Westen so geschlossen wie lange nicht. Jede nennenswerte russische Einflussnahme in der EU oder den USA hat sich erledigt. Dagegen zeigen sich im Moskauer Machtapparat Risse. Der Wirtschaft droht der Kollaps, dem Staat die Pleite. Gute ausgebildete Menschen verlassen das Land. All das kommt einer Schubumkehr gleich. Und dass es für Putin noch einmal vorangehen könnte, ist inzwischen schwer vorstellbar."/DP/jha