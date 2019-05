Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Postengerangel in der EU

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Postengerangel in der EU:

"Für Macron, so viel lässt sich sagen, ist es nicht wichtig, wer den Zuschlag für den Top-Posten bekommt.



Er will Grundsätzlicheres erreichen, die Europäische Union in seinem Sinne verändern. Das könnte den innenpolitischen Druck, den die Gelbwesten auf ihn ausüben, dämpfen und zugleich die französischen Interessen in der Europäischen Union befördern."/yyzz/DP/he