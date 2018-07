Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Minister Spahn und Ärztesprechstunden

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Minister Spahn und Ärztesprechstunden:

"Nun kann man es sich einfach machen und wie die gesetzlichen Krankenkassen kritisieren, dass die Mediziner schon bestens bezahlt werden.



Das stimmt. Aber es stimmt eben auch, was Kassenarzt-Funktionär Gassen sagt: Die bisherige Begrenzung der Ärztehonorare stammt aus einer Zeit, als die Politik aus Kostengründen den Zugang zu Ärzten erschweren wollte. Heute will sie ihn erleichtern, weshalb strikte Budgets nicht mehr in die Zeit passen. Ohne zusätzlichen Anreiz wird kaum ein Arzt mehr arbeiten. Das kann man beklagen, aber es ist der Preis für unser Gesundheitssystem."/ra/DP/he