Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Lohngefälle

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Lohngefälle:

"Die Zahlen sind frappierend.



So verdienen neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge Frauen immer noch deutlich weniger als Männer und Ostdeutsche immer noch deutlich weniger als Westdeutsche. In der Corona-Krise wirken sich diese Klüfte nun erneut nachteilig aus. In Ostdeutschland ist der Anteil der tarifgebundenen Unternehmen kleiner und der Anteil des Niedriglohnsektors größer als in Westdeutschland. Entsprechend geringer ist dann auch das Kurzarbeitergeld, das der Staat an die hier Beschäftigten auszahlt. Zudem sind die Unternehmen in Ostdeutschland ebenfalls kleiner und verfügen anders als Großkonzerne in Westdeutschland über weniger Rücklagen. Kurzum: Ostdeutschland zählt zwar weniger Infizierte, ist aber ökonomisch viel verletzlicher."/yyzz/DP/nas