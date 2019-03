Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Kreuzfahrten

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Kreuzfahrten:

"Warum führen so viele dieser Touren mittlerweile auch gen Nord- und Südpol - dort, wo das Eis schmilzt, weil wir mit Treibhausgasen aus Autos, Flugzeugen und Schiffen den CO2-Gehalt in der Luft erhöhen und die Atmosphäre aufheizen? Unsere Lebensweise ermöglicht es uns allen, an die Polkappen vorzudringen.



Indem wir diese Möglichkeiten nutzen, zerstören wir sie weiter. Nein, die "Viking Sky" ist nicht zur Titanic geworden. Es bleibt jedermanns Privatsache, wie er den Urlaub verbringt. Allerdings tragen nicht nur Tourismusfirmen Verantwortung

- für ihre Reisenden und die Umwelt. So gibt es längst Kreuzfahrtschiffe mit alternativen Antrieben. Reisende tragen ebenfalls Verantwortung dafür, nicht noch im unberührtesten Winkel der Welt zu stören. Es ist ja die Umwelt, die sie genießen möchten."