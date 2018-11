Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Grüne

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Grüne:

"Die Ursachen für den Erfolg sind ebenso bekannt wie vielfältig.



Die Grünen haben ein zentrales Thema: die Klimakrise, deren Folgen immer offenkundiger werden. In der Flüchtlingspolitik hört man von der Partei weniger, in der Sozialpolitik dafür umso mehr. Zugleich ist den Grünen die Erneuerung an der Spitze gelungen. Robert Habeck und Annalena Baerbock wollen in die Mitte der Gesellschaft vordringen. Steigende Mitgliederzahlen, die Sprengung von Milieugrenzen bei der Landtagswahl in Bayern sowie die Umfragewerte belegen, dass ihnen dies gelingt. Es wäre unsinnig, auf das als richtig Erkannte zu verzichten, weil es übermorgen Nachteile bringen könnte. Aber langfristig könnte den Grünen drohen, was vielen Parteien droht, die oben angelangt sind: Sie werden Opfer des eigenen Erfolges."/DP/he