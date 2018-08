Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Dimap-Umfragen Mitteldeutschland

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Dimap-Umfragen Mitteldeutschland:

"Die Hoffnung der etablierten Parteien, das sensationelle Abschneiden der AfD vor zwei Jahren könne sich als einmaliger Ausrutscher entpuppen, hat sich nicht erfüllt.



Frühere Unterschiede in der Parteienlandschaft der drei Länder haben sich nivelliert. Die Sachsen-Union, die einst vor Kraft kaum laufen konnte, ist am Boden zerstört. Der erste Ministerpräsident der Linkspartei, Thüringens Bodo Ramelow, wäre nach jetzigem Stand Geschichte. Das sind Erdbeben. Dass die CDU in Sachsen-Anhalt den Abstand zur AfD ein kleines bisschen vergrößert hat, wie Ministerpräsident Haseloff tapfer verkündet, ist in Wahrheit nur ein kläglicher Trost."/be/DP/he