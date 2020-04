Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Corona und Ausnahmen

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Corona und Ausnahmen:

"Das politisch propagierte Prinzip der Vernunft sagt, dass wir jetzt alle noch zu Hause bleiben sollen.



Dieses Prinzip wird mittlerweile allerdings längst von vielen Seiten durchlöchert. Nachdem zunächst nur von der Öffnung der Autohäuser die Rede war, sollten es bald auch die Möbelhäuser sein. Gottesdienste, sagen Kirchenvertreter, müssten ebenfalls wieder stattfinden. So wird das neue Prinzip der Vernunft dem alten Prinzip der Partikular-Interessen geopfert und verliert an Überzeugungskraft. Man kann das im vorliegenden Fall sehr schön an jenen Ministerpräsidenten sehen, die sich für eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison stark machen."/yyzz/DP/he