Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Corona-Partys bei Boris Johnson

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Corona-Partys bei Boris Johnson:

"Derzeit steht Johnson wegen einer ganzen Reihe an Partys und feucht-fröhlichen Feierabendrunden in der Kritik, die seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während des Lockdowns im Regierungssitz in der Londoner Downing Street feierten. Nicht nur mit Wissen Johnsons, sondern mit seiner Zustimmung und teilweise in seinem Beisein. Deutlicher lässt sich fehlender Respekt vor der Bevölkerung in Zeiten der Pandemie kaum ausdrücken. Wenn jene, die den Lockdown verhängen, ihn selbst nicht befolgen, ist das davon ausgehende Signal fatal."/yyzz/DP/he