Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Corona

HALLE (dpa-AFX) - 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Corona

Während in der vergangenen Wahlperiode das Chaos um die Corona-Entscheidungen in den Ministerpräsidentenrunden mit der Kanzlerin verursacht wurde, wollte die Ampel die Entscheidungen in den "parlamentarischen Raum" verlegen. Da kann man jetzt eigentlich nur noch mit Zynismus reagieren: Feine Sache - jetzt tobt der Irrsinn eben im Parlament und im Gesundheitsministerium. Zur Sache: Die letztendliche Entscheidung, die Quarantäne-Regelung über den 1. Mai hinaus beizubehalten, ist richtig. Eine Abschaffung hätte eine noch viel schnellere Durchseuchung der Bevölkerung bedeutet, als sie ohnehin stattfindet. Sie hätte zudem das fatale Signal gesetzt: Die Pandemie ist vorbei./kkü/DP/zb