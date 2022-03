Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Ampel und Krisen

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Ampel und Krisen:

"Die Folgen der Flüchtlingskrise der Jahre ab 2015 hat der Bund mit Finanzhilfen an Länder und Kommunen abgefedert. In der Corona-Pandemie griff die Regierung noch einmal sehr tief in die Staatskasse. Bei den sich gerade aufbauenden Folgen des Krieges in der Ukraine von Energiekrise über Inflation bis hin zur Ankunft hunderttausender Flüchtlinge wird es nicht ausreichen, nur bündelweise das Geld auf den Tisch zu legen. Zumal das Ausmaß der Kriegsfolgen so gewaltig ist, dass auch eine reiche Nation wie Deutschland an seine Grenzen kommen wird."/ra/DP/he