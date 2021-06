Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Agrarbetriebe in Sachsen-Anhalt

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Agrarbetriebe in Sachsen-Anhalt:

"Immer mehr Betriebe in Sachsen-Anhalt entscheiden sich, aus diesem System auszusteigen.



Doch der Markt verändert sich dadurch für die bestehenden Firmen wenig. Denn die Tiere werden in der Regel an andere Höfe verkauft. Dann wird dort die Milch produziert. Diesen freien Markt hat der Bauernverband 2015 selbst befürwortet. Damals wurden in der EU die Mengenbeschränkungen bei der Produktion aufgehoben. Viele Landwirte sehen das heute als Fehler an, doch ein Zurück zum alten System ist weder möglich noch wünschenswert. Auch früher gab es bereits Niedrigpreise und das unternehmerische Handeln lag in Fesseln."/be/DP/fba