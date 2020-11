Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Äthiopien

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Äthiopien:

"Gerade in Zeiten des Horrors lohnt ein Blick ins Völkerrecht.



Premier Ahmed spricht von einer "inneren Angelegenheit". Einem Friedensnobelpreisträger würde es besser zu Gesicht stehen zu sagen: Auch in Bürgerkriegen gilt Artikel 3 der Genfer Konvention über den Umgang mit Kriegsgefangenen. Verstöße dagegen sind Kriegsverbrechen. Das sollten jene wissen, die die Truppen in Tigray kommandieren."/ra/DP/he