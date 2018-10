Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zur Wahl in Bayern

REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zur Wahl in Bayern

Bayern hat gebebt, aber alles ist noch am Platz.



Es ist an der Zeit, ruhig durchzuatmen, sich zu sortieren und nach vernünftigen Koalitionen zu suchen. Mit den Grünen dürfte es schwierig werden. Angefangen bei den beiderseits heftig geführten Attacken während des Wahlkampfs über Abschiebepraxis und 10-H-Regel für Windräder bis hin zum Polizeiaufgabengesetz - in dieser Allianz müssten beide Partner unverdaulich große Kröten schlucken./be/DP/zb