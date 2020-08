Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zur Vier-Tage-Woche

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zur Vier-Tage-Woche:

"In der prekären wirtschaftlichen Situation ertönt von Gewerkschaftsseite der Ruf nach Arbeitszeitverkürzung.



Konkret prescht der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann mit der Forderung nach einer Vier-Tage-Woche vor. Er sieht darin eine adäquate Antwort auf den Strukturwandel in Branchen wie der Automobilindustrie. Nur so könnten in der Rezession Hunderttausende, ja Millionen Jobs gesichert werden. Im Lager der Metallarbeitgeber, des Wirtschaftsflügels der Union sowie in der FDP formiert sich Widerstand gegen diesen Vorschlag. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bescheinigt derweil der Offensive der IG Metall einen gewissen Charme. Offenbar sucht die SPD wieder die Nähe der Gewerkschaften, die sie kürzlich mit ihrem strikten Nein zu Kaufprämien für Verbrennungsmotoren schwer verprellt hatte."/yyzz/DP/he