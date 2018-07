Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zur Union

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zur Union:

"Wenn in Bayern der Verlust der absoluten Mehrheit droht, dann reagiert die CSU nicht nur höchst hektisch, sondern neigt bisweilen auch zu irrationalem Verhalten.



Seehofers angedrohter, dann wieder relativierter und ausgesetzter Rücktritt ist ein Lehrbeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Denn was der CSU-Chef als Geradlinigkeit und Glaubwürdigkeit darstellen möchte, verunsichert die Partei und ihre potenziellen Wähler noch zusätzlich. Gewählt werden nämlich nicht unerbittliche Streithansl, sondern ehrliche Arbeiter, die - wenn es notwendig ist - auch zu Kompromissen bereit sind. Im eher konservativen Lager haben zudem Geschlossenheit und zivile Umgangsformen einen hohen Stellenwert. Merkel, die sich am Anfang des Streits in der Defensive befand, hat die völlig überzogenen CSU-Attacken zur Absicherung ihrer Kanzlerschaft umfunktionieren können."/yyzz/DP/he