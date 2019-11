Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zur Meinungsfreiheit

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zur Meinungsfreiheit:

"Die Zahl ist erschreckend: 78 Prozent der Deutschen glauben laut einer Umfrage des Instituts Allensbach, man müsse mit seiner Meinung in der Öffentlichkeit vorsichtig sein.



Dabei wird doch in Deutschland niemand eingesperrt, wenn er sagt, was er denkt - anders als ist in vielen Ländern dieser Welt. Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter, die wir haben. Gerade in Deutschland wurde sie mit Blut und Tränen erkämpft. Und die Debatte ist das Lebenselexier der Demokratie. Sie ist bedroht, wenn man sich nicht mehr alles sagen traut."