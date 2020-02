Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zur Maut-Affäre

REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zur Maut-Affäre

Der U-Ausschuss zur Maut ist ein politisches Verfahren, kein juristisches.



Trotz Zeugenanhörung und Beweisaufnahme wird am Ende kein richterliches Urteil stehen, sondern die Positionierung der beteiligten Fraktionen. Doch auch in diesem politischen Prozess sollte die Wahrheitsfindung das oberste Ziel sein. Es braucht mehr Transparenz. Denn wer will schon einen Minister mit Leichen im Keller?/yyzz/DP/zb