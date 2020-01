Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zur Justizreform in Polen

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zur Justizreform in Polen:

"Umso wichtiger bleiben in dem Konflikt die EU-Kommission und der EuGH als Kontrollinstanzen.



Denn wenn EU-Institutionen irgendetwas beherrschen, dann ist es der Umgang mit komplizierten Sachverhalten an der Grenze zur Undurchschaubarkeit. Man kann die so oft gescholtenen Brüsseler Bürokraten ja auch einmal dafür loben, dass sie die Ausdauer und die Motivation mitbringen, sich in Details zu verbeißen, bis es quietscht. Denn sie tun es ja auf Grundlage und im Sinn gesamteuropäischer Werte."/yyzz/DP/he