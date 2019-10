Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zur Frankfurter Buchmesse

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zur Frankfurter Buchmesse:

"In diesen ohrenbetäubenden Zeiten findet gerade die Frankfurter Buchmesse, eine besondere Feier des geschriebenen Wortes, statt.



Das Wort hat nichts von seiner Faszination und erst recht nichts von seinem Gewicht verloren. Das wird auf der Messe, auf der Verlage beeindruckende Zeugnisse des Umgangs mit Worten vorstellen, demonstriert. Lesen ist wichtig. Wer das Glück hat, sich gedanklich in ein Buch zu versenken, dem wird kunstvoll Erfahrung und Wegweisung vermittelt. Der in die Lektüre vertiefte Leser wird zum Nachdenken angeregt. Und Denken ist überhaupt das Wichtigste, um sich nicht von hohlen Worten und falscher Rede täuschen zu lassen."