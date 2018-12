Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zum Thema Fleischkonsum

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zum Thema Fleischkonsum:

"Verschmutzte Böden und Gewässer, Klimawandel, Abholzung der Urwälder - an all dem hat unser Fleischkonsum seinen fetten Anteil.



Es gibt also genügend Gründe, seine Ernährung auf weniger Fleischkonsum auszurichten. Am meisten wäre gewonnen, wenn wir den Nutztieren ein Leben zugestehen würden, das ihren gesamten Bedürfnissen nahekommt. Bis dahin darf ein schlechtes Gewissen den Appetit gesund zügeln."/be/DP/he