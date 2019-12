Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zum Klimagipfel

REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zum Klimagipfel

Was lange währt, wird nicht immer gut.



Trotz der Marathonüberziehung von mehr als 36 Stunden, trotz eindringlicher Appelle der Wissenschaft und trotz massiver Proteste von Klimaaktivisten ist bei der Madrider Klimakonferenz nur ein dürftiger, ein sehr enttäuschender Minimalkompromiss heraus gekommen. Doch der hilft beim Kampf zur dringend notwendigen Begrenzung der Erderwärmung aber kaum weiter. In Madrid hat der gesamte Globus verloren. Und es steht zu befürchten, dass der Schwung, der mit dem Pariser Vertrag von 2015 in die Klimarettung kam, weiter abnimmt./yyzz/DP/zb