Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zum Brexit

REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zum Brexit

Am problematischsten aber ist die weitere Entwicklung an der irischen Grenze zum britischen Nordirland.



Der Austrittsvertrag enthielt ursprünglich zahlreiche Klauseln, damit dort weder eine neue Außengrenze noch eine ungesicherte Zone entsteht. Wie aus Diplomatenkreisen zu hören ist, will die Regierung in Dublin nun aber auch dann keine Kontrollen einführen, wenn der freie Warenverkehr am 29. März übergangslos enden sollte. Damit entstünde ein riesiges Einfallstor für gefälschte Marken, für Lebensmittel und andere Produkte, die nicht den europäischen Standards entsprechen, aber auch für illegale Einwanderer./yyzz/DP/zb