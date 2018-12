Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zum Brexit

REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zum Brexit

Bisher hatte es vonseiten der britischen Regierung immer geheißen: Der Brexit ist unumkehrbar, und eine Rücknahme der nach Artikel 50 erfolgten Erklärung rechtlich unmöglich.



Zwar ist die Entscheidung von Campos Sanchez-Bordona nicht rechtlich bindend, aber der EuGH folgt in der Regel seinen Empfehlungen. Damit hätten die Remainer ein Instrument an der Hand, das sie vorher nicht hatten. Diejenigen Abgeordneten, die aus Angst vor einem drohenden ungeregelten Chaos-Austritt zähneknirschend für den Deal von Premierministerin Theresa May gestimmt hätten, können nun darauf vertrauen, dass ein No-Deal-Szenario nicht unabänderlich ist./yyzz/DP/zb