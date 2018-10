Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu deutscher Einheit

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu deutscher Einheit:

"Es ist schon seltsam: Die deutsche Einheit ist in den vergangenen 29 Jahren, objektiv betrachtet, gewaltig vorangekommen.



Doch viele Menschen fühlen sich unwohl, haben wenig Vertrauen in die Politik und den Staat - oder gar keines mehr. Es herrscht eine Art November-Blues, und zwar in Ost und West. Vielleicht hilft die Erinnerung an jene unbändige "Wahnsinns"-Freude, die ganz Deutschland vor drei Jahrzehnten erfasst hatte, um das Feuer, die Leidenschaft, die Emotionen wieder zu entfachen, die nach 29 Jahren Einheit nur noch zu glimmen scheinen."/al/DP/stw