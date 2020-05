Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Trumps 'Obamagate'

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Trumps "Obamagate"

'Obamagate' ist das hoffentlich letzte Kapitel der Obsession des Präsidenten mit seinem Vorgänger, den er in seinen Tweets fast 3000 Mal erwähnte.



Der Schuss könnte nach hinten losgehen. Denn die Rückkehr Obamas in das öffentliche Bewusstsein erinnert daran, welchen Unterschied eine kompetente Regierung ausmacht. Obwohl nur der Name des einen Präsidenten auf dem Wahlschein stehen wird, geraten die Wahlen im November dieses Jahres so zum finalen Showdown zwischen den Ikonen zweier sehr verschiedener Visionen für Amerika."/al/DP/he