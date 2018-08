Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Söder

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Söder:

"Der CSU müsste allerdings im Endspurt ein kleines Wunder gelingen.



Die, die sie zuletzt so sehr gegen sich aufgebracht hat, bräuchten sehr gute Gründe, um wieder zurückzukehren. Wahrscheinlicher ist, dass für die CSU mit den aktuell 38 Prozent in Umfragen noch nicht der Tiefpunkt erreicht ist. Schneidet Söder tatsächlich deutlich schlechter ab, wird es für ihn politisch sehr, sehr eng. Ein Minus-Rekord wäre der Beweis, dass er nicht die Kraft hat, die Partei aus dem Tief zu führen. In der CSU hat am Ende aber immer und ausschließlich der Erfolg gezählt."/DP/he