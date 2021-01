Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' (Regensburg) zu Fußball-EM 2020

REGENSBURG (dpa-AFX) - Die "Mittelbayerische Zeitung" zur Fußball-EM 2020:

"2012 ersann Michel Platini den kühnen Plan, pünktlich zum 60. Jubiläum des Wettbewerbs eine Art Fußball-Schengenraum zu kreieren.



Den gesamten Kontinent umspannend sollte die Fußball-EM 2020 über die Bühne gehen. In der Pandemie erweist sich Platinis Geschöpf indes als völlig deplatziert. Für Europa geht es in der Tat in diesem Jahr um Sieg oder Niederlage. Aber nicht auf dem Fußballplatz. Sondern in der erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie."/yyzz/DP/men