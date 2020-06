Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' (Regensburg) zu Bayern/Corona-Krise

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" (Regensburg) zu Bayern/Corona-Krise

In Bayern komplettiert das Hin und Her zwischen Markus Söder und Hubert Aiwanger die Verwirrung.



Der Freie-Wähler-Chef agiert zuallererst als Wirtschaftsminister. Das hat seine Berechtigung, weil die Lage in vielen Branchen desaströs ist. Bei Tönnies lernt man aber schmerzhaft, wie immens der Schaden bei einem unkontrollierten Corona-Ausbruch ist. So ist es höchst fragwürdig, dass Aiwanger - euphorisiert durch das Corona-Urteil zu Sperrstunden - sofort nach einem Oktoberfest light rief. Viele Menschen auf kleinem Areal in bierseliger Laune auf der bekanntesten Kontaktbörse der Welt sind ein ideales Corona-Biotop./be/DP/mis